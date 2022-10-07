Сеул, , 13:30 — REGNUM Спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи Ким Чжин Пхё совершит турне по странам Африки и Ближнего Востока. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского парламента.

Южная Корея Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Сообщается, что представитель Южной Кореи посетит Эфиопию, Руанду и Объединенные Арабские Эмираты.

В ходе зарубежной поездки Ким Чжин Пхё встретится с президентом Эфиопии Сахле-Ворк Зевде, примет участие в собрании Межпарламентского союза, а также встретится с парламентариями трех стран, которых попросит поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO 2030 и обсудит вопросы сотрудничества в разных сферах, включая энергетику, здравоохранение и окружающую среду.