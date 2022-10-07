Кострома, , 13:33 — REGNUM В Костроме повысился размер родительской платы за детские сады. Постановление об этом, подписанное главой администрации Алексеем Смирновым, опубликовано в официальном вестнике города.

В детском саду Kaluga.sledcom.ru

Повышение обусловлено ростом цен на продукты питания. Теперь плата за присмотр, уход и питание ребенка до 3 лет в расчёте на один день составит 106 рублей и 69 копеек (плюс 14 рублей 92 копейки). Оставить ребёнка в группе от 3 до 7 лет на 12 часов стоит 133 рубля 81 копейку (рост на 14 рублей 97 копеек), на круглые сутки — 151 рубль 14 копеек. Это на 16 рублей и 91 копейку больше, чем раньше.

Новые правила вступили в силу с 1 октября 2022 года при том, что документ об этом был подписан 5 октября, а опубликован — 7 октября. Последний раз плата повышалась в январе 2022 года.

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