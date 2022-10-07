Орск, Оренбургская область, , 13:27 — REGNUM Прокуратура Оренбургской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту нападения на инкассаторов в Орске, сообщили 7 октября корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Оружие, которое использовалось при нападении на инкассаторов oren. sledcom.ru

Напомним, нападение на инкассаторов «Почты России» произошло утром 7 октября. Один работник службы инкассации получил огнестрельное ранение и госпитализирован. Налетчики похитили денежные средства и скрылись. Оружие преступники бросили.

По факту разбоя и покушения на убийство возбуждено уголовное дело. Ранее правоохранители приводили оперативные данные, согласно которым было трое нападавших.

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