Вашингтон, 7 октября, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп не вернул все документы, вывезенные им из Белого дома после ухода с поста главы государства, полагает министерство юстиции. Об этом пишет газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Один из представителей минюста, отмечает издание, сообщил об оставшихся у Трампа документах его адвокатам. Пока не ясно, что именно может сделать ведомство, чтобы заполучить эти бумаги.

Мнения адвокатов экс-президента разделились. Одни полагали, что нужно сотрудничать, то есть привлечь стороннюю фирму для дальнейшего поиска документов. Другие заняли более враждебную позицию по отношению к минюсту. Они и победили, отговорив Трампа от сотрудничества с минюстом.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе поместье Трампа Мар-а-Ларго во Флориде обыскали правоохранители в рамках дела о незаконном использовании, хищении и уничтожении служебных материалов. Они изъяли тысячи документов, в том числе секретных. Сам Трамп утверждает, что вывез из Белого дома только рассекреченные документы.

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