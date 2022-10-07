Москва, 7 октября 2022, 13:26 — REGNUM Киевский режим практикует ядерный шантаж, обстреливая Запорожскую АЭС, заявила 7 октября официальнеый представитель МИД России Мария Захарова.
Также Захарова добавила, что киевский режим пытался сделать станцию «грязной ядерной бомбой». Что касается заявления Зеленского о необходимости нанести «превентивные удары» по России, Захарова отметила, что это «просто прямое признание киевского режима в абсолютной преступности своих помыслов».
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