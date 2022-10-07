Кишинёв, 7 октября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Члены Партии социалистов Молдавии в ходе заседания договорились о переходе к решительным действиям в борьбе за смену власти в стране. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба партии.

Партия Социалистов Республики Молдова Акция протеста ПСРМ

Отмечается, что было участники заседания констатировали нарастание проблем в республике из-за «неспособности» президента страны Майи Санду и её соратников к руководству. Также было решено найти союзные политические силы.

«Республиканский совет поручил исполкому провести переговоры со здоровыми политическими силами и организациями для объединения общества и проведения общенациональных мероприятий, консультаций и протестов с целью смены власти и возвращения страны в русло демократии и развития», — говорится в сообщении.

Напомним, партия «Шор» начала в Кишинёве бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча по этому поводу заявил, что социалисты не присоединяются к протестам, так как они организованы другой партией. Экс-президент Молдавии, почетный председатель Партии социалистов Игорь Додон, находясь под домашним арестом, призывает соратников быть активней в отстаивании прав граждан.