Москва, , 13:25 — REGNUM На военную службу в рамках частичной мобилизации был призван Никита Пресняков, являющийся внуком певицы Аллы Пугачевой. Об этом 7 октября сообщает «Пятый канал» со ссылкой на источник.

Никита Пресняков Mark Nakoykher

По утверждению последнего, внук Пугачёвой якобы был забран в рамках мобилизации во время репетиции в Московском Губернском театре, худруком которого является народный артист РФ Сергей Безруков.

При этом отмечается, что пиар-директор Никиты Преснякова не стал комментировать эту информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что распоряжение о создании Центра мобилизационной подготовки Главного управления специальных программ президента РФ (ГУСП) подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.