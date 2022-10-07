Бейрут, 7 октября, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Ливанская партия «Хезболла» выступила с заявлением о ходе переговоров по демаркации границ между Ливаном и Израилем. Об этом 7 октября сообщил в интервью Al-Araby-al-Jadid депутат от «Хезболлы» в парламенте Ливана Хуссейн Джейши.

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По его словам, в движении рассматривают различные варианты ответа на любые нарушения Израилем условий будущего соглашения о морских границах.

«Если не будет достигнуто понимание в вопросе о демаркации морской границы, то у израильского врага нет шансов начать добычу нефти в Средиземном море. Ливан отнюдь не является слабым, а Израиль не сможет занять спорные районы силой», — заявил Хуссейн Джейши.