Париж, 7 октября 2022, 13:24 — REGNUM Премьер-министр Франции Элизабет Борн призывает к «всеобщей мобилизации» для достижения результатов, передает BFM TV.
«Государство должно подавать пример, а вместе с ним люди, бизнес и граждане должны действовать сообща, каждый в меру своих возможностей», — настаивает глава правительства Франции.
По словам Элизабет Борн, всеобщая мобилизация даст результат для каждого сектора.
«Так мы добьемся максимального сокращения потребления без штрафных санкций», — добавила Элизабет Борн.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон призвал Реджеп Тайип Эрдогана бороться с любым «обходом» санкций против Москвы.
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