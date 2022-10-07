Париж, 7 октября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Элизабет Борн призывает к «всеобщей мобилизации» для достижения результатов, передает BFM TV.

Elisabeth Borne Премьер-министр Франции Элизабет Борн

«Государство должно подавать пример, а вместе с ним люди, бизнес и граждане должны действовать сообща, каждый в меру своих возможностей», — настаивает глава правительства Франции.

По словам Элизабет Борн, всеобщая мобилизация даст результат для каждого сектора.

«Так мы добьемся максимального сокращения потребления без штрафных санкций», — добавила Элизабет Борн.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон призвал Реджеп Тайип Эрдогана бороться с любым «обходом» санкций против Москвы.