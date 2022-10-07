Владимир, 7 октября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Перечень объектов для ремонта в 2023 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» определён во Владимирской области, сообщили ИА REGNUM 7 октября в пресс-службе администрации региона.

Пресс-служба администрации Белгорода Ремонт моста

Дорожники отремонтируют в общей сложности 110 км дорог регионального и межмуниципального значения. В нормативное состояние приведут более 160 метров мостовых сооружений — новое покрытие получат мосты через реки Судогду в Гусь-Хрустальном районе, Вахчилку в Киржачском районе, Шередарь в Киржачском районе, Илевна в Муромском районе и Суворощь в Вязниковском районе. В 2023 году начнётся и капитальный ремонт мостового перехода через озеро Урвановское в Меленковском районе.

На 30 объектов региональной дорожной сети уже заключены контракты.