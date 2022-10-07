Белгород, 7 октября, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Два села в Белгородской области находятся под обстрелом со стороны ВСУ 7 октября. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил в своём телеграм-канале.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова После обстрела

Обстрел идёт в Валуйском округе на окраине посёлка Дальний и в селе Щетиновка Белгородского района. Есть информация о ранении жителя Щетиновки, ему оказывают необходимую помощь.

«Всё, что от нас зависит, постараемся быстро и максимально сделать», — подчеркнул глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области 7 октября продлён высокий уровень террористической опасности.