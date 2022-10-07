Вашингтон, 7 октября, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Финансировать киевский режим до бесконечности невозможно без понимания стратегии американского президента Джо Байдена по завершению военных действий, заявил член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Крис Стюарт в вышедшей 6 октября статье для Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По словам американского законодателя, на фоне военных успехов киевского режима, а также выделения дополнительных $12 млрд на его поддержку пришло время задать несколько вопросов.

«Какова стратегия Америки [на территории бывшей УССР]? Какова наша цель? Можем ли мы достичь этой цели, не подталкивая [президента России Владимира] Путина к использованию, по его собственным словам, «всех имеющихся в его распоряжении средств»?» — подчеркнул Стюарт.

«Наш главнокомандующий еще не ответил ни на один из этих вопросов. Я считаю безответственным тратить $12 млрд — и в общей сложности не менее $54 млрд — на финансирование действий, у которых нет определенной цели», — добавил он.

По словам законодателя, после контрнаступления режима ситуация в конфликте изменилась. Так, лидер киевского режима Владимир Зеленский заявил недавно о том, что Киев будет стремится захватить Крым «любыми средствами».

«Тем не менее важно отметить, что Крым, который Россия признает своим с 2014 года, имеет гораздо больше исторических и культурных связей с Россией, чем с [киевским режимом]. Путин, несомненно, расценил бы наступательные действия в Крыму как акт войны на территории России», — продолжил он.

«Разделяем ли мы эту цель с Зеленским? Если это так, Байден должен объяснить американскому народу, почему необходимо выделить еще десятки миллиардов в виде прямой экономической и военной помощи. Более того, ему нужно подготовить американский народ к долгому и кровавому противостоянию, в котором не только возможно, но и вероятно, что мы увидим прямое участие Америки и НАТО. Путин просто не потеряет Крым без расширения масштабов конфликта», — подчеркнул Стюарт.

Если целью Вашингтона является оказание помощи Киеву в захвате территорий, неподконтрольных Киеву до 24 февраля, тогда США нужно признать две реальности. Во-первых, достижение этой цели будет сопряжено с еще большим насилием, а, во-вторых, при попытке выдавить российские войска с занимаемых территорий на востоке бывшей УССР может привести к втягиванию США в прямой конфликт с Россией.