Москва, , 13:16 — REGNUM Распоряжение о создании Центра мобилизационной подготовки Главного управления специальных программ президента РФ (ГУСП) подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Документ 6 октября был обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Создать федеральное казенное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр мобилизационной подготовки Главного управления специальных программ президента Российской Федерации"», — говорится в опубликованном распоряжении.

Также в нём указывается, что главной целью деятельности нового учреждения станет образовательная деятельность по дополнительным профессиональным программам в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации. При этом предполагается, что в новом центре будет работать до 69 сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что более семи тысяч звонков поступило на архангельскую горячую линию по мобилизации граждан в ВС РФ.