Москва, , 13:16 — REGNUM Сегодня, 7 октября, по состоянию на 12:30 мск доллар на Московской бирже растет на 0,81%, до 61,39 рубля. Евро прибавляет 1,33%, торгуясь по 59,88 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Курс валют Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Рубль продолжает слабеть к основным валютам на фоне ухудшающейся внешнеполитической обстановки. Пока завершение СВО не выглядит близкой перспективой, а Запад, тем временем, продолжает усиливать санкционное давление.

Одновременно доллар укрепляется на международном валютном рынке. Инвесторы ожидают, что отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США окажется достаточно сильным, чтобы ФРС могла продолжить повышать учетную ставку.

Евро же слабеет к доллару на негативной экономической статистике по Еврозоне. Вероятно, эта тенденция сохранится до заседаний ФРС и Евроцентробанка.

Но рубль может получить поддержку уже на следующей неделе на фоне приближения налогового периода», — считает эксперт.

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