Херсон, , 13:15 — REGNUM Бывших чиновников в Херсоне угрозами пытаются склонить к сотрудничеству с ВСУ, заявил глава администрации области Владимир Сальдо.

Митинг-концерт, посвященный воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона с Россией Василий Иванов © ИА REGNUM

«Информационная часть войны, которая сейчас развернута в полном масштабе, давит на людей. Им угрожают. Есть прямые контакты, что [из Киева] звонят бывшим госслужащим (в Херсоне и области) и обещают им главное благо: мы придем и сохраним вам жизнь. И таким образом они мотивируют людей к сотрудничеству с ВСУ», — заявил Сальдо в эфире Первого канала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что Войска киевского режима сдерживает эшелонированная оборона Херсонской области, прорывов не будет.

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