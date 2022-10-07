Уфа, , 13:17 — REGNUM Уголовное дело о ложном сообщении об акте терроризма возбуждено в Уфе. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

Телефонный мошенник Maxpixel.freegreatpicture.com

Сообщается, что ранее на единый номер вызова экстренных служб поступил звонок от мужчины о том, что в образовательном учреждении на улице Летчиков был оставлен опасный предмет.

Прибыв в образовательное учреждение, специалисты не обнаружили никаких подозрительных предметов, пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что сотрудники полиции установили собственника телефона, с которого был совершен звонок, они выяснили, что он принадлежит ранее судимому за убийство 37-летнему жителю Уфы. Подозреваемый был доставлен в отдел полиции.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.