Оренбург, , 13:14 — REGNUM В Оренбурге на пешеходном мосту через Урал 7 октября появился баннер с цитатой президента России Владимира Путина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата Путина на мосту в Оренбурге Вячеслав Моисеев

Достопримечательность украсили в 70-летия главы государства, которое он отмечает сегодня. Почти всю протяженность моста заняла надпись «Вы сказали, что Россия находится между западом и востоком? Это запад и восток находятся слева и справа от России» В. В. Путин».

Стоит отметить, пешеходный мост — одна из главных городских достопримечательностей. Он соединяет два берега реки Урал и является символичной границей между Европой и Азией.