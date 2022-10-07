Оренбург, 7 октября, 2022, 13:14 — ИА Регнум. В Оренбурге на пешеходном мосту через Урал 7 октября появился баннер с цитатой президента России Владимира Путина, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вячеслав Моисеев Цитата Путина на мосту в Оренбурге

Достопримечательность украсили в 70-летия главы государства, которое он отмечает сегодня. Почти всю протяженность моста заняла надпись «Вы сказали, что Россия находится между западом и востоком? Это запад и восток находятся слева и справа от России» В. В. Путин».

Стоит отметить, пешеходный мост — одна из главных городских достопримечательностей. Он соединяет два берега реки Урал и является символичной границей между Европой и Азией.