Петрозаводск, 7 октября, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Власти Карелии обязали состоящих в запасе военнообязанных граждан пройти медицинскую комиссию до 1 ноября 2022 года, чтобы подтвердить или изменить свою группу годности к военной службе. Об этом сообщил 7 октября глава региона Артур Парфенчиков.

Александр Полегенько ИА REGNUM Медкомиссия в военкомате

По его словам, частичная мобилизация выявила ряд серьезных недочётов в системе воинского учета по всей стране. Повестки получали возрастные люди, инвалиды, многодетные отцы.

«В Карелии такие случаи были единичны. При выявлении мы оперативно возвращали людей домой», — добавил глава республики и указал, что в системе воинского учета необходимо навести порядок.

Он подписал распоряжение о проведении медицинского освидетельствования для граждан, состоящих в запасе.

«Если у человека есть хроническое заболевание, но он не уведомил об этом военкомат, это можно сделать в срок до 1 ноября», — указал Парфенчиков.

Военнообязанным со своим военным билетом нужно обратиться в военкомат и получить направление на медицинское освидетельствование. Медкомиссия определит группу годности к военной службе. При этом группа может быть подтверждена или же изменена, например, с «А» — годен к военной службе, на «В» — ограниченно годен.

«Медицинское освидетельствование можно пройти с 12 по 28 октября на базе поликлиник по месту жительства», — подытожил глава республики.

Напомним, 4 октября стало известно, что Республика Карелия направила на специальную военную операцию всех, кто подлежал призыву в рамках первого этапа частичной мобилизации.