Прага, 7 октября, 2022, 13:22 — ИА Регнум. Решение ОПЕК+ сократить добычу нефти связано с решением западных стран ввести потолок цен на российскую нефть, полагает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Об этом он заявил перед началом неформального европейского саммита в Праге.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

С ноября страны ОПЕК+ договорились снизить добычу на 2 млн баррелей в сутки относительно согласованных на август уровней. Как сообщало ИА REGNUM, это решение страны объяснили неопределенностями вокруг мировой экономики и прогнозов по рынку нефти.

«Решение ОПЕК снизить поставки нефти является явным ответом на наше предложение ограничить цены на нефть», — сказал Боррель.

Он добавил, что энергетика превратилась в главный геостратегический вопрос, связанный с войной и балансом сил в мире. Эта тема будет обсуждаться в ходе саммита.

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