Екатеринбург, 7 октября, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В колониях Свердловской области отмечено снижение числа заключённых по сравнению с 2021 годом. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУФСИН по региону.

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По состоянию на 6 октября, в исправительных учреждениях области содержатся 19 525 человек. В 2021 году на аналогичную дату в колониях находились 20 312 заключённых. Многие осуждённые теперь отбывают наказание в исправительных центрах, отметили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, работники колонии опасались лишиться рабочих мест из-за возможного закрытия колоний на севере области. Однако уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова заявила, что колонии продолжат работать как минимум до 2026 года.