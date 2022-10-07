Кишинёв, 7 октября, 2022, 13:08 — ИА Регнум. Участники бессрочной акции протеста 7 октября принесли коробки яблок, сливы и винограда к зданию министерства сельского хозяйства Молдавии. Трансляцию вела пресс-служба партии.

Иоахим Бейкелар. Продащица с фруктами, овощами и птицей. 1564

Сообщается, что к акции присоединились фермеры. Они требуют от властей добиться возобновления экспорта молдавской аграрной продукции. После перехода Кишинёва к антироссийской политике в России запретили импорт молдавской сельхозпродукции.

«Молдавия в первую очередь является агарной страной. И экономика республики в первую очередь состоит из тех доходов, которые делают нам наши аграрии», — сказал на митинге советник парламентской партии Шор Юрий Кузнецов.

Протестующие также выразили недоверие правительству, обвинив в некомпетенции. Они потребовали его отставки. На акции также требовали отставки президента страны Майи Санду.

Напомним, бессрочная акция протеста в Кишинёве, организованная «Шор», длится 20-й день с 18 сентября. На 9 октября анонсирован очередной масштабный митинг возле администрации президента.