Красноярск, , 13:06 — REGNUM В городе Минусинске Красноярского края с 19:00 (местное время) 7 октября до 07:00 10 октября ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

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По данным ведомства, объявляются неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности.

Как сообщил в своём телеграм-канале руководитель краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, ведомство в связи с объявлением режима НМУ в Минусинске усилило мониторинг качества атмосферного воздуха.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае периоды неблагоприятных метеоусловий жители называют режимом «чёрного неба».

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