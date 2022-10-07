Кабул, 7 октября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли правительства «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщает, что после реализации соглашения о закупке нефтепродуктов и пшеницы в России цены на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо вскоре будут снижены на 50%. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Официальный представитель министерства Абдусалам Джавад заявил, что начался процесс отгрузки пшеницы и нефтепродуктов из России, и цены на горючее в ближайшее время снизятся по всей стране.

Между тем в последние недели граждане Афганистана жалуются на рост цен на горючее.