Порт-о-Пренс, , 13:06 — REGNUM Партия «Демократический порядок» (Lòd Demokratik) высказалась против любого внешнего военного вмешательства на территорию Гаити после призыва премьер-министра Ариэля Анри о помощи перед лицом серьезного национального кризиса. Об этом пишет Prensa Latina.

Гаити Marcello Casal Jr/ABr

Координатор партии Жан Ренель Сенатус рекомендовал вместо этого укрепить институты, отвечающие за национальную безопасность, такие как полиция и армия.

Он также призвал власти искать и находить соответствующие решения для выхода из кризиса, который переживает страна в связи с террором, осуществляемым вооруженными бандами на территории страны.

Ранее Ариэль Анри обратился за помощью к международному сообществу спустя три недели после того, как банды заблокировали доступ к главному нефтяному терминалу страны, ограничив работу больниц и компаний по очистке воды на фоне возрождения холеры.