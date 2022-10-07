7 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Василий Иванов, , 15:53 — REGNUM Москвичи и гости столицы могут побывать на одной из самых уникальных видовых точек Москвы — на вершине Останкинской телебашни.

Останкинская телебашня Василий Иванов © ИА REGNUM

Стеклянный тоннель, ведущий ко входу Василий Иванов © ИА REGNUM

Стеклянная галерея Василий Иванов © ИА REGNUM

Сегодня комплекс Останкинской телебашни представляет из себя уникальную туристическую зону. Здесь гости могут подняться на закрытую смотровую площадку, посетить площадки на открытом воздухе (одна находится на высоте 340 метров и открыта с мая по октябрь, другая на высоте 85 метров и работает круглый год), также на территории комплекса находятся концертный зал «Останкино», летнее кафе «Эфир», стеклянная галерея со свето-музыкальным шоу, легендарный ресторанный комплекс «Седьмое небо» и многое другое.

На крытой смотровой площадке Василий Иванов © ИА REGNUM

Вид на ВДНХ Василий Иванов © ИА REGNUM

Вид на парковый массив у ВДНХ Василий Иванов © ИА REGNUM

Вид на Москва-Сити Василий Иванов © ИА REGNUM

На крытой смотровой площадке Василий Иванов © ИА REGNUM

Гости имеют уникальную возможность увидеть панораму города с высоты почти 400 метров Василий Иванов © ИА REGNUM

Открыть Москву заново Василий Иванов © ИА REGNUM

Артерии города Василий Иванов © ИА REGNUM

Интерактивная экспозиция на крытой смотровой площадке Василий Иванов © ИА REGNUM

Гости телебашни Василий Иванов © ИА REGNUM

Посещение башни можно осуществить самостоятельно, а также в формате экскурсии или взять аудиогид. Для посетителей с детьми существует набравшая популярность программа «О высоком и не только…».

Прозрачные видовые люки в полу крытой смотровой площадки Василий Иванов © ИА REGNUM

Непростой шаг Василий Иванов © ИА REGNUM Сверху видно всё Василий Иванов © ИА REGNUM

Открытая смотровая площадка ждет посетителей до начала октября Василий Иванов © ИА REGNUM

Дом телевидения Василий Иванов © ИА REGNUM

В гостях у неба Василий Иванов © ИА REGNUM

Вид с Останкинской телебашни Василий Иванов © ИА REGNUM

На смотровой площадке Василий Иванов © ИА REGNUM

Город на ладони Василий Иванов © ИА REGNUM На смотровой площадке Василий Иванов © ИА REGNUM

Посетители телебашни Василий Иванов © ИА REGNUM

Дотянуться взором до Москвы Василий Иванов © ИА REGNUM

Уникальная смотровая площадка Василий Иванов © ИА REGNUM

Посетители могут ознакомиться с историей и жизнью телебашни Василий Иванов © ИА REGNUM

На крытой смотровой площадке Василий Иванов © ИА REGNUM

В стеклянной галерее, ведущей на башню, ежедневно каждые 20 минут в вечернее время проходит свето-музыкальное шоу. В фойе башни находятся исторический и метеорологический центры, а также берет свое начало интерактивная экспозиция, продолжающаяся на закрытой смотровой площадке.

Наверх посетители попадают на лифтах, развивающих скорость до 7 метров в секунду.

В кабине лифта Василий Иванов © ИА REGNUM

Музей на первом этаже Василий Иванов © ИА REGNUM

Останкинская башня и мировая живопись Василий Иванов © ИА REGNUM

Данные об атмосферном давлении Василий Иванов © ИА REGNUM

В музее Останкинской телебашни Василий Иванов © ИА REGNUM

Более полувека истории Василий Иванов © ИА REGNUM

Вид на Троицкую церковь Василий Иванов © ИА REGNUM

Вид на гостиницу «Космос» Василий Иванов © ИА REGNUM

Вид на Центральный павильон ВДНХ Василий Иванов © ИА REGNUM

Вид на «Солнце Москвы» Василий Иванов © ИА REGNUM

Фонтан у Останкинской телебашни Василий Иванов © ИА REGNUM