Василий Иванов,
7 октября 2022, 15:53 — REGNUM Москвичи и гости столицы могут побывать на одной из самых уникальных видовых точек Москвы — на вершине Останкинской телебашни.
Останкинская телебашня
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стеклянный тоннель, ведущий ко входу
Василий Иванов © ИА REGNUM
Стеклянная галерея
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сегодня комплекс Останкинской телебашни представляет из себя уникальную туристическую зону. Здесь гости могут подняться на закрытую смотровую площадку, посетить площадки на открытом воздухе (одна находится на высоте 340 метров и открыта с мая по октябрь, другая на высоте 85 метров и работает круглый год), также на территории комплекса находятся концертный зал «Останкино», летнее кафе «Эфир», стеклянная галерея со свето-музыкальным шоу, легендарный ресторанный комплекс «Седьмое небо» и многое другое.
На крытой смотровой площадке
Василий Иванов © ИА REGNUM
Вид на ВДНХ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Вид на парковый массив у ВДНХ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Вид на Москва-Сити
Василий Иванов © ИА REGNUM
На крытой смотровой площадке
Василий Иванов © ИА REGNUM
Гости имеют уникальную возможность увидеть панораму города с высоты почти 400 метров
Василий Иванов © ИА REGNUM
Открыть Москву заново
Василий Иванов © ИА REGNUM
Артерии города
Василий Иванов © ИА REGNUM
Интерактивная экспозиция на крытой смотровой площадке
Василий Иванов © ИА REGNUM
Гости телебашни
Василий Иванов © ИА REGNUM
Посещение башни можно осуществить самостоятельно, а также в формате экскурсии или взять аудиогид. Для посетителей с детьми существует набравшая популярность программа «О высоком и не только…».
Прозрачные видовые люки в полу крытой смотровой площадки
Василий Иванов © ИА REGNUM
Непростой шаг
Василий Иванов © ИА REGNUM
Сверху видно всё
Василий Иванов © ИА REGNUM
Открытая смотровая площадка ждет посетителей до начала октября
Василий Иванов © ИА REGNUM
Дом телевидения
Василий Иванов © ИА REGNUM
В гостях у неба
Василий Иванов © ИА REGNUM
Вид с Останкинской телебашни
Василий Иванов © ИА REGNUM
На смотровой площадке
Василий Иванов © ИА REGNUM
Город на ладони
Василий Иванов © ИА REGNUM
На смотровой площадке
Василий Иванов © ИА REGNUM
Посетители телебашни
Василий Иванов © ИА REGNUM
Дотянуться взором до Москвы
Василий Иванов © ИА REGNUM
Уникальная смотровая площадка
Василий Иванов © ИА REGNUM
Посетители могут ознакомиться с историей и жизнью телебашни
Василий Иванов © ИА REGNUM
На крытой смотровой площадке
Василий Иванов © ИА REGNUM
В стеклянной галерее, ведущей на башню, ежедневно каждые 20 минут в вечернее время проходит свето-музыкальное шоу. В фойе башни находятся исторический и метеорологический центры, а также берет свое начало интерактивная экспозиция, продолжающаяся на закрытой смотровой площадке.
Наверх посетители попадают на лифтах, развивающих скорость до 7 метров в секунду.
В кабине лифта
Василий Иванов © ИА REGNUM
Музей на первом этаже
Василий Иванов © ИА REGNUM
Останкинская башня и мировая живопись
Василий Иванов © ИА REGNUM
Данные об атмосферном давлении
Василий Иванов © ИА REGNUM
В музее Останкинской телебашни
Василий Иванов © ИА REGNUM
Более полувека истории
Василий Иванов © ИА REGNUM
Вид на Троицкую церковь
Василий Иванов © ИА REGNUM
Вид на гостиницу «Космос»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Вид на Центральный павильон ВДНХ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Вид на «Солнце Москвы»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Фонтан у Останкинской телебашни
Василий Иванов © ИА REGNUM
Территория после благоустройства
Василий Иванов © ИА REGNUM