Калуга, 7 октября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. В Калужской области по данным, полученным из системы сбора информации с онлайн-касс, за прошедший период октября объемы потребления продовольственных товаров по сравнению с аналогичным периодом сентября, в среднем, увеличились на 10,8%. Об этом 7 октября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на совместное заседание областного штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости.

Иван Шилов ИА REGNUM Питание

По отдельным товарам: на 39,4% увеличился объём потребления капусты, на 28% — риса, на 27,5% — огурцов, помидоров, бобовых. Уменьшился на 8% — говядины.

За период с 28 сентября по 5 октября значительных изменений цен на большинство товаров, подлежащих мониторингу, не зафиксировано. Увеличились цены на огурцы свежие на 12,3%. Одновременно уменьшились цены на лук репчатый — на 5%, крупу гречневую ядрицу на 2,9%, вермишель — на 1,4%, творог — на 1,4%, консервы мясные (350 г) — на 1,3%. Случаев дефицита отдельных товаров в регионе не наблюдается.