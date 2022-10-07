Уфа, 7 октября, 2022, 13:06 — ИА Регнум. Лучших работников санитарно-эпидемиологической службы Башкирии наградили в Уфе. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Василий Иванов ИА REGNUM В лаборатории

Сообщается, что 7 октября в Уфе состоялось торжественное мероприятие, посвященное 100-летию образования санитарно-эпидемиологической службы России.

Отмечается, что премьер-министр правительства регионаАндрей Назаров подчеркнул важность и необходимость этой ответственной и сложной работы.

«Вы всегда находитесь на переднем рубеже борьбы за жизнь и здоровье людей. На каждом участке являете собой пример высокого профессионализма, ответственности и самоотдачи. Желаю всем здоровья и долголетия. Пусть ваша дальнейшая благородная деятельность будет наполнена достижениями, а преданность профессии станет твердым убеждением и подлинной жизненной позицией», — приводит пресс-служба слова Назарова.

Сообщается, что премьер-министр правительства Башкирии наградил государственные награды лучшим представителям отрасли.