Петропавловск-Камчатский, , 13:03 — REGNUM Россия столкнулась с проявлением фашизма и русофобии. Наши бойцы встали на защиту русского мира, свободы выбора, языка и истории. Председатель общественного экспертного совета по социальной политике и вопросам демографии Камчатки Оксана Брызгина уверена, что цели спецоперации будут достигнуты и победа будет за нами.

Солдаты ДНР. Донецк Суть Времени ДНР © ИА REGNUM

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«Я очень волнуюсь и переживаю за ребят, которые сейчас мужественно стоят на защите интересов России. Поставленные перед военнослужащими задачи обязательно будут выполнены. Ребята вернутся домой, чтобы жить в свободной, сильной стране без страха, что русский народ может испытывать унижения и подвергаться геноциду. Уверена, победа будет за нами», — цитирует Брызгину пресс-служба правительства Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Магадана и Колымы постановлениями установили участникам спецоперации — работникам органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий, ещё одну меру соцподдержки.