Великий Новгород, , 13:13 — REGNUM Предприниматели из Новгородского отделения общественной организации «Деловая Россия» объединились для помощи мобилизованным местным жителям — собирают экипировку, помогают семьям погибших и раненых в ходе специальной военной операции, сообщили 7 октября в пресс-службе администрации Новгородской области.

Помощь мобилизованным Александр Погожев © ИА REGNUM

Так, в Пестове бизнесмен Денис Виноградов организовал пункт сбора вещей — вещи выдаются мобилизованным при наличии военного билета и повестки, тем, кто прошел комиссию и точно уедет служить.

«В основном, приобретаем и собираем то, что парни не смогут купить в нашем городе, в том числе рюкзаки, термобелье, фонарики, газовые горелки, берцы. Буквально вчера собрали несколько человек, на днях придут еще. Здорово, что люди меня поддерживают: приносят вещи, делают переводы, пишут добрые слова. И отклик не только из Пестова, но и из Любытинского района, Хвойнинского округа, Санкт-Петербурга. Кстати, в Любытине по нашему примеру тоже начали сбор вещей для мобилизованных», — рассказал Виноградов.

В Великом Новгороде директор ООО «МЦ «Авиценна» Ваагн Матевосян при поддержке учредителя Иветы Давтян помогает близким погибших и раненых во время военной операции.

«Жены, дети и родители пострадавших военнослужащих могут бесплатно пройти обследование в медицинском центре, физиопроцедуры, получить ряд услуг», — рассказали в пресс-службе.

Еще один предприниматель из областного центра Сергей Тян призвал членов бизнес-клуба «Х10» помочь землякам укомплектоваться. На деньги предпринимателей мобилизованные закупили средства для дополнительной противоосколочной и баллистической защиты.

В Любытинском районе проходит акция «За своих». Создана инициативная группа для оказания помощи мобилизованным. Ее возглавили глава Любытинского сельского поселения Артем Миронов и председатель думы Любытинского муниципального района Марина Ершова. При поддержке ОБУСО «Любытинский КЦСО» активисты ведут сбор средств и вещей.

«Уже собрано около 950 тыс. рублей от жителей и предпринимателей. Они будут направлены на приобретение товаров первой необходимости, одежды и продуктов питания, медикаментов, предметов личной гигиены, дополнительного обмундирования, которое не входит в перечень стандартного обеспечения Минобороны РФ», — добавили в пресс-службе.

Напомним, в конце сентября региональный благотворительный фонд «Сохрани жизнь» объявил об акции в помощь мобилизованным и их семьям. В частности, на собранные деньги для мобилизованных новгородцев будут закупать дополнительное обмундирование.

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