Вена, , 13:00 — REGNUM Киевский режим не будет получать от Австрии летального оружия. Об этом 7 октября рассказал журналистам австрийский канцлер Карл Нехаммер.

Федеральный канцлер Карл Нехаммер bundeskanzler.at

«Мы поставляем защитное оборудование — шлемы, жилеты, не летальное оружие. Этой линии мы продолжим придерживаться», — сказал он в ответ на вопрос о том, возможно ли участие Австрии в подготовке боевиков ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что, несмотря на открытые заявления Владимира Зеленского о желании Киева иметь ядерное оружие, НАТО и Европа «пляшут под дудку» киевского режима.