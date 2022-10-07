Мурманск, 7 октября, 2022, 12:59 — ИА Регнум. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, поздравляя президента РФ Владимира Путина с юбилеем, назвал его сильным и искренним лидером.

Kremlin.ru Владимир Путин

«От лица всех северян поздравляю с Днём рождения сильного, искреннего и волевого лидера нашей страны Владимира Владимировича Путина. Низкий поклон за поддержку проектов развития Мурманской области и новый импульс для российской Арктики. Желаю президенту долгих лет жизни, успехов и достижения всех целей на благо страны», — написал он в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, вологодский губернатор заявил, что Путин вдохнул жизнь в российские регионы.