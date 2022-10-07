Москва, 7 октября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. С 2023 года часть средств, поступивших в федеральный бюджет от экологического сбора, будет направляться регионам для софинансирования инвестиционных проектов по созданию мусороперерабатывающих предприятий. Работа будет идти по федеральному проекту «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами», который является частью нацпроекта «Экология». Это закреплено в постановлении, подписанном председателем правительства РФМихаилом Мишустиным.

Antranias Экология

Для того чтобы получить господдержку, региональным властям необходимо заключить с инвестором концессионное соглашение. При этом доля софинансирования со стороны государства может составлять до 95% от стоимости строительства, сообщается 6 октября на сайте российского правительства.

Решение поможет создать современную инфраструктуру по обращению с отходами в регионах, где непросто привлечь инвесторов для работы в этой сфере.

Работа с регионами ведётся непрерывно, сообщил 6 октября генеральный директор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев:

«Из новых договорённостей — РЭО вложит не менее 4,5 млрд рублей в два комплексных объекта по обработке отходов в Ханты-Мансийском автономном округе. Объекты обращения с отходами планируется построить в Нягани и Ханты-Мансийске по концессиям. Первый объект на стадии получения заключения Главгосэкпертизы, ориентировочный срок — конец октября. Второй — на стадии проектирования. Мы планируем предоставить льготный заём для реализации проектов в объеме до 95% от стоимости объектов за счёт средств от выпуска облигаций. Уже подписали дорожную карту».

Он также отметил, что в Ханты-Мансийске реализуется очень много частных инициатив, которые стоит брать в пример, начиная от тактильной плитки из отходов и заканчивая сквером с велопарковкой из вторсырья.

Тактильная плитка — это жёлтое ребристое покрытие для помощи пешеходам с нарушением зрения в ориентации в пространстве. В Ханты-Мансийске теперь такое покрытие производят из пластиковых крышек от бутылок, которые жители ХМАО собирают в рамках проекта «Добрые крышечки». Линия по производству не только экологичной, но и антивандальной плитки открыта компанией «ЭкоКомпозит» в апреле 2022 года. А уже сейчас песчано-полимерная плитка с применением вторичного пластика укладывается на первых пешеходных переходах.

Сквер с велопарковкой из вторсырья открыли в Ханты-Мансийске год назад. Для изготовления тумб, кашпо и скамеек взяли 320 кг переработанного пластика — полиэтилена высокого давления. Из него делают пакеты, крышки, канистры, бутылки. Для напольного покрытия использовали 500 кг старых автопокрышек, которые превратили в переработанную крошку. На каждом изделии указали, сколько потребовалось переработанного пластика. Например, для одной скамьи — 85 килограмм.

Как сообщалоИА REGNUM, реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объёмы вывозимого на полигоны мусора — к 2030 году они должны сократиться в два раза.

Важное направление нацпроекта «Экология» — это преобразование всей системы обращения с отходами в стране. До 2030 года в стране будет обеспечена 100% сортировка мусора, а объем отходов, направляемых на полигоны, снизится в два раза.

На переработку должно будет отправляться более трети твердых бытовых отходов (ТБО). По всей стране появятся специальные комплексы, где из ТБО будут производить ценное сырье, их мощность составит более 37,1 млн тонн ежегодно. Некоторые виды сырья можно перерабатывать до семи раз.