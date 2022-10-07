Ижевск, 7 октября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. Без стрельбы прошли республиканские соревнования по биатлону в Ижевске. Об этом 7 октября сообщил глава Федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов.

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«Этот турнир прошёл у нас без стрельбы, потому что не успели вовремя приобрести патроны из‑за определённых процедур», — приводит слова Черезова «Матч ТВ».

Он отметил, что процедура приобретения патронов непростая, а сроки уже поджимали. Поэтому чтобы не отменять соревнования, было решено провести их без стрелковой части.

По словам Черезова, в такой ситуации можно было и не проводить ничего, но «соревнования всё равно нужны, они должны восприниматься как праздник».

4–6 октября в Ижевске состоялись соревнования по биатлону среди юношей и девушек 15–18 лет «Кубок памяти заслуженного тренера СССР и России Михаила Владимировича Ткаченко».