Горловка, ДНР, 7 октября, 2022, 12:58 — ИА Регнум. В Горловке в результате обстрелов со стороны ВСУ поврежден водовод, сообщил 7 октября мэр города Иван Приходько.

Dan-news.info Стела при въезде в Горловку

«Обстрелом ВФУ поврежден водовод в поселке шахты имени Н. А. Изотова (Никитовский район Горловки)», — написал Приходько в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, расправу над мирными жителями устроили киевские боевики на севере Херсонской области. Расстреляны 16 человек.

Читайте также: Киевские боевики расстреляли 16 жителей посёлка в Херсонской области