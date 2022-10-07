Прага, , 13:04 — REGNUM Евросоюз может остаться без энергии, если примет решение установить потолок цен на природный газ и другие виды топлива. Об этом премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель заявил 7 октября по прибытии на саммит ЕС в Праге.

Газ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он отметил, что пока будет только обсуждаться введение потолка цен на газ. Политик призвал к осторожности в принятии решений, последствия которых могут быть проблематичными.

«Возможно, у нас будет потолок цен, но не будет энергии. Необходимо понимать, что мы не единственный потребитель энергии в мире», — сказал премьер Люксембурга.

Как сообщало ИА REGNUM, энергетический кризис — одна из тем неформального саммита ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена обсудить в Праге очередные предложения о введении ограничений стоимости газа.

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