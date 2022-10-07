Сеул, , 12:56 — REGNUM Правительство Южной Кореи выделило 459,3 млрд вон (~$325 млн) на строительство президентской резиденции в городе Седжон. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные государственного агентства административного городского строительства.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, расчет был сделан исходя из того, что новый офис будет соответствовать масштабам бывшего президентского комплекса «Голубой дом» (Чхонвадэ).

Новый президентский комплекс будет состоять из главного здания с резиденцией президента, двух различных помещений для приема иностранных высокопоставленных гостей и здания для администрации президента.

Агентство сообщило, что необходимо провести дополнительную экспертизу, чтобы обеспечить места для военных, полиции и службы безопасности президента.

В соответствии с графиком, согласно которому проектирование начнется в 2023 году, а строительство завершится в 2027 году, агентство обратилось к парламенту с просьбой увеличить бюджет планирования на следующий год со 100 млн вон (~$70,8 тыс.) до 4,1 млрд вон (~$2,9 млн).

Напомним, что южнокорейский лидер Юн Сок Ёль пообещал построить офис в Седжоне во время предвыборной кампании, а в июне в Национальном собрании (парламенте) страны были приняты поправки к соответствующему закону.

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