Сеул, 7 октября, 2022, 12:56 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи выделило 459,3 млрд вон (~$325 млн) на строительство президентской резиденции в городе Седжон. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные государственного агентства административного городского строительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Согласно опубликованным данным, расчет был сделан исходя из того, что новый офис будет соответствовать масштабам бывшего президентского комплекса «Голубой дом» (Чхонвадэ).

Новый президентский комплекс будет состоять из главного здания с резиденцией президента, двух различных помещений для приема иностранных высокопоставленных гостей и здания для администрации президента.

Агентство сообщило, что необходимо провести дополнительную экспертизу, чтобы обеспечить места для военных, полиции и службы безопасности президента.

В соответствии с графиком, согласно которому проектирование начнется в 2023 году, а строительство завершится в 2027 году, агентство обратилось к парламенту с просьбой увеличить бюджет планирования на следующий год со 100 млн вон (~$70,8 тыс.) до 4,1 млрд вон (~$2,9 млн).

Напомним, что южнокорейский лидер Юн Сок Ёль пообещал построить офис в Седжоне во время предвыборной кампании, а в июне в Национальном собрании (парламенте) страны были приняты поправки к соответствующему закону.

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