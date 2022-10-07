Оренбург, 7 октября, 2022, 12:54 — ИА Регнум. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер поздравил президента России Владимира Путина от имени оренбуржцев с днём рождения.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава региона подчеркнул, что Россия — необъятная, многонациональная и такая разная на всём своем протяжении. Нести ответственность за её судьбу под силу только человеку с огромной политической волей. Настоящему лидеру, человеку слова и дела, твердо стоящему на защите национальных интересов России.

«Вы ставите и успешно решаете важнейшие для государства задачи. Объединяете народ России в стремлении видеть ее мощной, суверенной державой. Большой самобытной страной, где каждый регион и каждый человек — в том числе Оренбуржье и оренбуржцы — имеют исключительную ценность для Родины. Владимир Владимирович, мы - часть вашей команды! Сил, энергии и крепкого здоровья!», — говорится в поздравлении.