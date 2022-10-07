Москва, 7 октября, 2022, 12:53 — ИА Регнум. Россельхознадзор с 7 октября разрешил импорт сельхозпродукции из Огереевского района Молдавии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Фрукты

Сообщается, что разрешение дано трём предприятиям: GT Petru Maler, SRL Laur Matei и SRL Rusmiliud.

«Такое решение ведомство приняло по результатам переговоров с Председателем Оргеевского района Республики Молдова Дину Цуркану и анализа фитосанитарной ситуации в данном регионе», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на указанных предприятиях ранее не выявляли карантинных объектов. Теперь их продукция будет проходить усиленный контроль. Если будут выявлены нарушения, то им снова запретят поставлять продукцию в Россию.

Напомним, с 15 августа вступил в силу временный запрет на ввоз в Россию овощей и фруктов из Молдавии по решению Россельхознадзора. Причиной стало «неоднократное выявление опасных карантинных объектов в молдавской продукции» в 2021 и 2022 году.