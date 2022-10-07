Махачкала, 7 октября, 2022, 12:50 — ИА Регнум. Новым командующим Восточным военным округом назначен Герой России генерал Рустам Мурадов. Об этом 7 октября сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов в своём телеграм-канале.

Mil.ru Генерал-лейтенант Рустам Мурадов

«Наш земляк, Герой России Рустам Усманович Мурадов назначен командующим Восточного военного округа», — написал он в своём сообщении.

Также Меликов отметил, что Восточный военный округ является одним из наиболее мощных по боевому составу в России.

При этом глава Дагестана уточнил, что гордится своей дружбой с Мурадовым и считает такое назначение правильным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в мотострелковых соединениях береговых войск Северного флота (СФ) началась интенсивная подготовка мобилизованных граждан из Мурманской и Архангельской областей, а также добровольцев.