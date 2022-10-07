Саратов, , 12:59 — REGNUM Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин 7 октября поздравил президента России Владимира Путина с юбилеем и пожелал, чтобы всем его планам сопутствовал успех.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава региона подчеркнул, что саратовцы поддерживают главу государства и доверяют ему, потому что гордятся Россией и верят в великое будущее страны.

«Многочисленные проекты и программы, инициированные президентом, направлены на укрепление экономики, рост благополучия людей, на развитие государства. Глава государства поддерживает Саратовскую область и ее жителей во всех жизненно важных вопросах», — написал Бусаргин в своем телеграм-канале.

Свою жизнь Владимир Путин посвятил служению стране, стремлению сделать Россию сильной, свободной и независимой. Все его решения свидетельствуют об огромной ответственности за судьбу Отечества, заключил глава Саратовской области.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Грозном к 70-летнему юбилею президента РФ Владимира Путина открыли стелу «Возрождение», символизирующую старую и новую Чечню.

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