Москва, 22 февраля, 2017, 08:24 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке 21 февраля открылись снижением по доллару и евро. На фоне повышения цен на нефть сорта Brent до $57,28 курс доллара снизился до 57,53 руб., евро — до 60,63 руб.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

На американской сессии рубль подорожал к иностранным валютам на фоне общего ослабления американского доллара и евро в кроссах на рынке Форекс, считает аналитик Альпари Владислав Антонов. Курс доллара снизился до 57,40 руб., курс евро — до 60,51 руб. 21 февраля единая валюта находилась под давлением из-за роста политической неопределенности в еврозоне в преддверии выборов во Франции.

Сегодня, 22 февраля, баррель Brent стоит $56,89 (+0,53%). Торги на Мосбирже откроются снижением по рублёвым парам. На сегодня целевая зона по нефти $57,40 — $57,60. Продажа экспортёрами валютной выручки вместе с аукционами Минфина РФ поддержат российскую валюту до закрытия торгов в Европе. Минфин на аукционах 22 февраля предложит ОФЗ на сумму 30 млрд рублей.

23 и 24 февраля — нерабочие дни в России. 23 февраля Мосбиржа будет закрыта. Учитывая длинные выходные и позитивные настроения на нефтяном рынке, сегодня от курса доллара ожидается снижение до 57,00 руб., курса евро — 60,30 руб. После вербальных интервенций рубль вернул себе больше 50% потерь.

На американской сессии ФРС США представит протокол с последнего заседания FOMC. Американский институт нефти опубликует отчет по запасам нефти в США. Обе новости могут оказать негативное влияние на российский рубль. В связи с этим после закрытия торгов в Европе по курсу рубля ожидается снижение.