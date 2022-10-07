Москва, 7 октября, 2022, 12:47 — ИА Регнум. В России ежедневно в среднем питание на работе обходится работникам в 330 рублей (в 2019 году — 280 рублей в день). Это следует из исследования рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Работодатели 14% опрошенных полностью или частично компенсируют расходы на бизнес-ланчи. Обедают за свой счёт 76%. Мужчины тратят на обеды больше женщин — 340 и 320 руб. соответственно, а молодёжь до 24 лет, больше людей старше 45 лет — 380 и 300 руб.

Больше всего тех, кто питается за счёт работодателя, насчитывается в Омске, Уфе и Краснодаре, за свой счёт — в Воронеже, Нижнем Новгороде и Новосибирске. Дороже всего ежедневные обеды обходятся москвичам (370 руб.), дешевле всего — жителям Краснодара (280 руб.).

Опрос проведён 1–6 октября 2022 года. Опрошены 3000 граждан РФ старше 18 лет в 425 населённых пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, работающие жители России в среднем ежедневно тратят на обед на работе около 280 рублей.

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