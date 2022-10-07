Нью-Дели, 7 октября, 2022, 12:46 — ИА Регнум. В Дели 6 октября группа афганских студентов провела акцию протеста в поддержку кампании «Остановите геноцид хазарейцев». Один из организаторов мероприятия сообщил Afghanistan International, что, хотя они и получили разрешение на проведение демонстрации, индийская полиция воспрепятствовала ей и доставила их в полицейский участок.

Иван Шилов ИА REGNUM Индия

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Организаторы заявили, что пока неясно, почему полиция запретила проведение демонстрации.

До сих пор в различных городах мира проходят акции протеста в поддержку кампании «Остановите геноцид хазарейцев». На данный момент этот хештег собрал в «Твиттере» более пяти миллионов просмотров. Организаторы кампании призывают ООН признать «геноцид хазарейцев».

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