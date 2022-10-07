Архангельск, , 12:46 — REGNUM Более семи тысяч звонков поступило на архангельскую горячу линию по мобилизации граждан в ВС РФ. Об этом сообщает региональное правительство.

Разговор по телефону

По данным ведомства, наибольшая нагрузка пришлась на 23, 24 и 25 сентября. В эти дни количество звонков превышало одну тысячу.

«Длительность телефонного общения всегда разная, — пояснил глава регионального министерства связи Павел Окладников. — Самая длительная консультация длилась 37 минут. За всё время работы горячей линии операторы отвечали на вопросы жителей области более 10 000 минут, или 170 часов».

Чаще всего жители региона интересуются критериями призыва и возможностью добровольного участия в специальной военной операции.

Как сообщало ИА REGNUM, Архангельская область досрочно завершила первый этап мобилизации.