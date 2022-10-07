Архангельск, 7 октября 2022, 12:46 — REGNUM Более семи тысяч звонков поступило на архангельскую горячу линию по мобилизации граждан в ВС РФ. Об этом сообщает региональное правительство.
По данным ведомства, наибольшая нагрузка пришлась на 23, 24 и 25 сентября. В эти дни количество звонков превышало одну тысячу.
Чаще всего жители региона интересуются критериями призыва и возможностью добровольного участия в специальной военной операции.
Как сообщало ИА REGNUM, Архангельская область досрочно завершила первый этап мобилизации.