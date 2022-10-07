Сана, 7 октября, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Йеменская группировка «Ансар Аллах», члены которой известны как хуситы, выступили с угрозой в адрес Саудовской Аравии и других рабских стран. Об этом 7 октября сообщает Al-Masirah.

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Так, министр обороны в правительстве хуситов Мухаммед Насер аль-Атифи пообещал наносить удары по «чувствительным целям» на территории государств, поддерживающих правительство Йемена и «агрессию против мирного населения».

«Мы вновь предупреждаем силы, поддерживающие агрессию, что мы будем вести противостояние в тактическом и стратегическом плане, и мы, не колеблясь, начнем бомбить очень важные цели. В списке наших следующих целей не только саудовская и эмиратская территория и их жизненно важные военные и экономические объекты» — заявил Мухаммед Насер аль-Атифи журналистам.