Ставрополь, , 12:45 — REGNUM Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поздравил президента РФ Владимира Путина с 70-летием. Он выразил благодарность, за то что благодаря Путину, который стал национальным лидером для жителей России, они стали чувствовать себя увереннее и сильнее, а страна стала могущественной и независимой.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Благодаря Владимиру Владимировичу Путину мы стали сильнее и тверже, к нам вернулось чувство национальной сплоченности и гордости. А избавились мы от иллюзий навязанного нам западного «партнерства». Россия снова стала собой — могучей независимой державой, которую не отменить и не проигнорировать. В этом — заслуга главы нашего государства. И мы — каждый патриот России — объединяемся вокруг президента и его поддерживаем», — написал Владимиров.

Он также отметил, что под руководством Путина «мы впервые за многие годы воссоединяем территории и людей». Владимиров выразил уверенность, что и в дальнейшем Россия под руководством Владимира Путина будет добиваться новых успехов и побед на благо российского народа.

Жители Ставрополья присоединились к поздравлениям президенту в комментариях к посту Владимирова в соцсети. Они пожелали «крепкого здоровья и самое главное победы России», «здоровья, долгих лет жизни, радости, спокойствия, благополучия, мира».

«Храни Вас Бог! Пока Вы с нами, нам ничего не страшно! Россия с Вами!» — поддержала поздравления губернатора одна из ставропольчанок.