Ставрополь, 7 октября 2022, 12:45 — REGNUM Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поздравил президента РФ Владимира Путина с 70-летием. Он выразил благодарность, за то что благодаря Путину, который стал национальным лидером для жителей России, они стали чувствовать себя увереннее и сильнее, а страна стала могущественной и независимой.
Он также отметил, что под руководством Путина «мы впервые за многие годы воссоединяем территории и людей». Владимиров выразил уверенность, что и в дальнейшем Россия под руководством Владимира Путина будет добиваться новых успехов и побед на благо российского народа.
Жители Ставрополья присоединились к поздравлениям президенту в комментариях к посту Владимирова в соцсети. Они пожелали «крепкого здоровья и самое главное победы России», «здоровья, долгих лет жизни, радости, спокойствия, благополучия, мира».