Уфа, , 12:48 — REGNUM Государственные награды лучшим педагогам Башкирии вручил премьер-министр правительства региона Андрей Назаров. Об этом 7 октября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Учитель Edu.gov.ru

Сообщается, что 7 октября Назаров поздравил учителей Башкирии с профессиональным праздником и вручил государственные награды.

Он отметил, что несмотря на санкции и мобилизационную адаптацию экономики, в региональных школах создаются достойные условия. Всего в Башкирии насчитывается 1297 школ, педагогический состав превышает 33 тысяч учителей.

Чиновник напомнил, что образование является одной из самых финансируемых отраслей.

«Мы последовательно увеличиваем объемы ее поддержки. В этом году в республиканском бюджете на ее развитие предусмотрена максимальная за три года сумма — почти 94 млрд рублей. Мы активно участвуем в реализации нацпроекта «Образование». В этом году объем финансирования его мероприятий превысил 3,3 млрд рублей», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства Башкирии.

Он также сообщил, что в республике возводят 15 школ, 82 образовательных учреждения реконструируют.

«При этом мы активно участвуем в федеральной программе капремонта школ, прежде всего сельских. В нее до 2026 года планируется включить 365 зданий школ. 197 из них мы отремонтируем за два года. На эти цели привлечено более девяти млрд рублей», — пояснил он.